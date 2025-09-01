عشرات القتلى والجرحى في عمليات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

قتل أكثر من 30 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية، اليوم الاثنين، جراء سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وكذلك إطلاق النار على منتظري المساعدات قرب مراكز توزيعها.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 34 فلسطينيًا في قطاع غزة، 20 منهم قضوا في غارات إسرائيلية على مدينة غزة التي تشهد تركيزًا في عمليات القصف والنسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بعد تقدمه بريًا شمال المدينة.

وركز الجيش الإسرائيلي عملياته في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، والذي تعرض للقصف وتنفيذ عمليات نسف بوساطة روبوتات متفجرة.

وتسببت العمليات الإسرائيلية في المزيد من موجات النزوح لسكان مدينة غزة الذين يفرون من عمليات القصف باتجاه وسط وغرب المدينة، ما حولها لمناطق مكتظة بالكامل من السكان.

وقتل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات قرب أحد مراكز التوزيع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقرب أحد مراكز توزيع المساعدات وسط القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، ما يرفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 348، من بينهم 127 طفلًا.