غزة.. افتقار "المواصي" لمقومات الحياة يهدد مئات آلاف النازحين

تفتقر منطقة "المواصي" الكائنة إلى الغرب من وسط وجنوب قطاع غزة، لأدنى مقومات وأساسيات الحياة الإنسانية، رغم أنها تحولت إلى وجهة نزوح لسكان القطاع، إثر تصنيف الجيش الإسرائيلي لها على أنها "منطقة آمنة".

وتبلغ المساحة الإجمالية للمواصي نحو 12 ألف دونم، وتمثل 3% من مساحة القطاع، وهي عبارة عن كثبان رملية صحراوية، ومنطقة مفتوحة وليست سكنية، وبعمق كيلو متر واحد فقط.

وتبدأ من دير البلح شمالاً، وتمرّ بمدينة خان يونس جنوبًا، إلى مدينة رفح قرب الحدود المصرية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي صنف الجيش الإسرائيلي، المواصي، منطقة آمنة، ودعا جميع سكان القطاع للنزوح إليها؛ وهي التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين من مختلف المناطق، رغم افتقارها للحد الأدنى من الخدمات الأساسية والبنى التحتية.