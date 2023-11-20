تقرير: استئناف مفاوضات الأسرى عبر وسطاء يضيق الفجوة بين إسرائيل وحماس

كشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي عن استئناف المفاوضات لإطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس بعد توقف لأيام، وأنها تحقق بعض التقدم وإنْ كان متواضعًا، كما تصفه مصادر مطلعة تحدثت إلى مراسل القناة الـ13 العبرية "باراك رافيد".

وكان قائد "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار التزم الصمت وتوقّف عن التواصل مع ممثلي الحركة في المحادثات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد مداهمة الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في مدينة غزة الأسبوع الماضي؛ ما أسفر عن تعليق المحادثات.

وبحسب المصادر فقد عاد السنوار إلى التواصل مجددًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأرسل ردًّا جديدًا للوسطاء القطريين، ترتّب عليه تضييق بعض الفجوات بين الطرفين، ولكن ليس للحدّ الذي يُعدُّ كافيًا للتوصل إلى اتفاق.