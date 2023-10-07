هيرتسوغ: إسرائيل تمر بوقت عصيب
قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، اليوم السبت، إن بلاده تمر بوقت عصيب، داعيًا الإسرائيليين إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية في البلاد.
تصريحات هيرتسوغ جاءت في أعقاب عملية تقوم بها حركة حماس، بدأتها بشكل مباغت، فجر اليوم السبت، وأسمتها "طوفان الأقصى".
وأعلنت إسرائيل أنها في حالة حرب، فيما يعد هذا أول إعلان منذ حرب 1973.
وقال إعلام إسرائيلي إن من المفاجئ عدم وجود معلومات استخبارية عن عملية بهذا الحجم.
فجر اليوم، أطلقت "حماس" رشقة من الصواريخ والقذائف على غلاف غزة، وصل مداها إلى القدس، فيما تسلل مسلحو الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة، مع معلومات عن أسر جنود إسرائيليين، وتدمير آليات عسكرية والسيطرة على قاعدة عسكرية.