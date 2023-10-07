هيرتسوغ: إسرائيل تمر بوقت عصيب

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، اليوم السبت، إن بلاده تمر بوقت عصيب، داعيًا الإسرائيليين إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية في البلاد.

تصريحات هيرتسوغ جاءت في أعقاب عملية تقوم بها حركة حماس، بدأتها بشكل مباغت، فجر اليوم السبت، وأسمتها "طوفان الأقصى".