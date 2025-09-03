بعملية "مزدوجة".. الحوثيون يعلنون قصف أهداف إسرائيلية حساسة

أعلنت ميليشيا الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة، استهدفت من خلالها أهدافًا حساسة في إسرائيل.

وقالت الميليشيا، في بيان على منصة إكس، إنها استخدمت في عمليتها المزدوجة، التي وصفتها بـ"النوعية"، صاروخين باليستين، أحدهما من نوع (فلسطين ٢) الانشطاري ذو الرؤوس المتعددة، ويُجرى استخدام هذا النوع من الصواريخ للمرة الثانية، فيما الصاروخ الثاني من نوع "ذو الفقار".

أخبار ذات علاقة الدفاعات الإسرائيلية تعترض صاروخ أطلق من اليمن

وأكدت الميليشيا اليمنية أن العملية، التي استهدفت أهدافًا حساسة في منطقة يافا، حققت أهدافها بنجاح، وتسببت بهروع الملايين إلى الملاجئ، وتعليق حركة الملاحة الجوية في المطار.

وذكر البيان الذي أصدرته الميليشيا، أن "هذه العملية تأتي نصرة لغزة، وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن".

وجدد بيان ميليشيا الحوثيين التأكيد على مواصلة العمليات العسكرية تجاه إسرائيل، وبوتيرة متصاعدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الإسرائيليين لن ينعموا بالأمن والاستقرار بعد الآن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن نجاح منظومته الدفاعية في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، جرى على إثره تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متفرقة.