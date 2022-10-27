أزمة المتقاعدين العسكريين الأردنيين في قطر تثير تفاعلا

أثارت أزمة المتقاعدين العسكريين الأردنيين في قطر مع الشركة الأردنية التي تعاقدت معهم للمشاركة في مهمة تأمين الأمن والحماية في كأس العالم في قطر تساؤلات حول هوية ومصيرالشركة التي تعاقدت معهم.

وسادت حالة من الفوضى والارتباك بين المتقاعدين العسكريين الأردنيين في قطر بسبب عدم وجود ممثل دائم للشركة في الدوحة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من تظاهرات احتجاجية نظموها في قطر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، إن الوزارة تتابع القضية، مشيرا إلى أنها "اتفاقات فردية مع شركة خاصة".

وأضاف المجالي أن الوزارة وعبر السفارة في قطر تنسق مع الجهات المعنية لتحري إذا كانت الشركة الخاصة التي تعاقد معها المواطنون خرقت التزاماتها التعاقدية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين ذات الصلة.

وقال المجالي إن الوزارة تثمن عاليا التعاون الكامل الذي أبداه القطريون في التعامل مع القضية التي تمثل خلافا بين المواطنين وشركة القطاع الخاص التي تعاقدوا معها، وتُقارب من ناحية التزام الشركة بالشروط التعاقدية معهم من عدمه.

متقاعدون عسكريون في قطر قالوا لـ"إرم نيوز"، إن الشركة أخلت بالكثير من وعودها والتزماتها التي قطعتها على نفسها قبل سفرهم.

وأوضحوا أن مبلغ الألف دولار الذي صرف لهم من الشركة قبل سفرهم لايكفي لفترة إقامتهم والتي ستمتد إلى ثلاثة أشهر، خاصة أن جزءا من هذا المبلغ أعطوه لعائلاتهم قبل السفر.

وحول سبب قيام عدد من المتقاعدين بالاحتجاج على الشركة، أرجع أحد المتقاعدين الذي فضل عدم الكشف عن هويته في اتصال مع "إرم نيوز"، تلك الاحتجاجات إلى سوء إدارة الشركة التي تعاقدوا معها لملف المتقاعدين والتواصل معهم بعد وصولهم إلى قطر والوقوف على احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم.

وبين أن الشركة قامت بصرف تذكرة ذهاب فقط للمشاركين في تأمين حماية المونديال.

وأوضح أن حالة من الغضب انفجرت بين المتقاعدين بعد تداول أنباء عن إغلاق الشركة التي تعاقدت معهم لمكاتبها في عمان، مطالبين الجهات القطرية بفسخ العقد مع الشركة وإبرام عقود جديدة معهم حفاظا على حقوقهم المالية.

وأكد أن مسؤولين قطريين تواصلوا مع المتقاعدين وأبدوا تفهمهم لمطالبهم المتمثلة بفسخ العقد مع الشركة الأردنية، مشيرا إلى أنهم تلقوا من الجانب القطري وعودا.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمئات المتقاعدين العسكريين الأردنيين في قطر وهم يدفعون مدير الشركة اللواء المتقاعد من جهاز المخابرات حسين العتوم الذي جاء لعقد اجتماع مع المتقاعدين واعدا إياهم بصرف مبلغ مالي، طالبا منهم تزويد الشركة بأرقام حساباتهم وصور عن جوازات سفرهم الأمر الذي أثار شكوك وغضب المتقاعدين لكون تلك المعلومات موجودة لدى الشركة بالأساس.

ولم يتسنَ لــ"إرم نيوز" التأكد من صحة هذه المعلومات من قبل الشركة المتعاقدة مع المتقاعدين.

وحول الظروف المعيشية للمتقاعدين الأردنيين، أكد أحدهم في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الكثير من المتطلبات الضرورية غير متوفرة في أماكن إقامتهم كخدمات الإنترنت للتواصل مع عائلاتهم، بالإضافة إلى أن دورات المياه تقع خارج المبنى الذي يقيمون به وعدم كفايتها للمقمين في المبنى.

وقال المتقاعد الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنهم يشربون الماء الساخن بسبب عدم توفير ثلاجات لهم داخل المبنى الذي يقيمون به، مشيرا إلى عدم وجود حلاق لديهم على الرغم من وعود الشركة المتعاقدة بتوفير تلك الخدمات.

وأشار إلى أن المتقاعدين غير مشمولين بخدمات المركز الطبي داخل مكان إقامتهم.