عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

قُتل وجرح عشرات المواطنين في غزة، جُلهم من الأطفال والنساء، فجر وصباح اليوم الأحد، في قصف جوي ومدفعي للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي اليوم الـ86 من "حرب غزة"، طالت عمليات القصف الاسرائيلية ثلاثة مساجد: مسجد المهاجرين، ومسجد الصحابة في مخيم المغازي، ومسجد الفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقتل وجرح عدد من الفلسطينيين، في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما طالت عمليات القصف بغارات إسرائيلية، جمعية الصلاح في المخيم.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا في خانيونس تأوي آلاف النازحين؛ ما أدى إلى جرح ما يزيد على 10 نازحين.