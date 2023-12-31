عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
قُتل وجرح عشرات المواطنين في غزة، جُلهم من الأطفال والنساء، فجر وصباح اليوم الأحد، في قصف جوي ومدفعي للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي اليوم الـ86 من "حرب غزة"، طالت عمليات القصف الاسرائيلية ثلاثة مساجد: مسجد المهاجرين، ومسجد الصحابة في مخيم المغازي، ومسجد الفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.
وقتل وجرح عدد من الفلسطينيين، في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما طالت عمليات القصف بغارات إسرائيلية، جمعية الصلاح في المخيم.
واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا في خانيونس تأوي آلاف النازحين؛ ما أدى إلى جرح ما يزيد على 10 نازحين.
وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز" بأن ثلاث قذائف إسرائيلية على الأقل سقطت في مدرسة تأوي آلاف النازحين؛ ما أدى لإصابة عدد من النازحين داخل المدرسة.
وأضافوا، أن حالة من الذعر والخوف أصابت النازحين وحوّلت مركز الإيواء المكتظ إلى فوضى عارمة.
وأشاروا إلى أن طواقم الإسعاف، أجْلَت المصابين إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج اللازم.
من جهته، قال الطبيب ضياء عكاشة، من قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع ناصر الطبي إنه جرى استقبال 10 جرحى على الأقل بعض هذه الإصابات كانت خطيرة للغاية جرّاء تعرضها لعدد كبير من الشظايا في الجزء العلوي من الجسم.
وأضاف عكاشة في لـ"إرم نيوز" أنه تم تحويل بعض الجرحى إلى قسم الجراحة لإجراء العمليات الجراحية وإخراج أجزاء من الشظايا العالقة بالإضافة إلى وقف النزيف.
وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.
وفي مخيم النصيرات، وصل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف إسرائيلي للمخيم.
واستهدفت طائرة دون طيار منزلًا، غربي رفح جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها صوب مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.