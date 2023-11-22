قمة مصرية - أردنية بالقاهرة اليوم

تعقد، اليوم الأربعاء، بالقاهرة، قمة مصرية- أردنية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، وفق تصريح للمستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك".

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.

ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.