السودان.. انضمام حركة مسلحة بقيادة لواء لـ"الدعم السريع"

ونفى كيكل مزاعم انتهاكات قام بها جنود من "الدعم السريع"، متهما أنصار "النظام البائد" وأجهزته "بتشويه سمعة" تلك القوات.

وأعلن "القبض على عدد كبير من عناصر النظام البائد ينتحلون صفة الدعم السريع متورطين في انتهاكات وجرائم بزي قوات الدعم السريع".

وأشار إلى أن "قوات درع السودان بايعت قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو".

وبدورها، رحبت الدعم السريع بانضمام أبو عاقلة كيكل بكامل قواته وعتاده إلى صفوفها، واعتبرت الخطوة إضافة عسكرية نوعية مهمة في التوقيت الحالي.

يشار أن أبو عاقلة محمد أحمد كيكل هو ضابط بالمعاش من القوات المسلحة ينحدر من منطقة سهل البطانة في وسط السودان، وبرز ناشطاً وعضواً بالمكتب التنفيذي لمنبر البطانة الحر – كيان شعبي يهتم بالشؤون العامة في المنطقة- وشكّل الرجل حضوراً لافتاً بالمحافل التي نظمها المنبر الأهلي.

ويتبنى "كيكل" خطابًا يعتمد فكرة التهميش مدخلا رئيسا للتعبير عن مطالب أهل البطانة.