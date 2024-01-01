حميدتي: هدفي إقامة سودان ديمقراطي ينعم بالسلام

وأكد حميدتي أن المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع ينبغي ألا تدور حول أجندة أي مجموعة بعينها، وأن ترتكز على تحقيق مستقبل السودان، وأن تؤدي إلى حل شامل يضم جميع السودانيين.

ودعا القوى المدنية الديمقراطية الحقيقية وقادتها، الذين أثبتوا أنهم مع إنهاء الحرب وبناء الدولة الجديدة القائمة على أنقاض الحقبة الاستعمارية الوطنية القديمة، أن يتخذوا خطوات جدية من أجل الانخراط في حوار يُنهي الحرب، ويقود إلى تشكيل حكومة تُلبّي طموحات الشعب السوداني.

وأضاف أن الطريق "سيكون هذه المرة معبداً لبناء دولة سودانية جديدة خالية من هيمنة النخب ومخططاتهم ومكايدهم المعروفة لإفشال كل خطوة نحو التحول إلى نظام سياسي ودستوري جديد في السودان".