حميدتي: هدفي إقامة سودان ديمقراطي ينعم بالسلام
أكد قائد قوات الدعم السريع العسكرية في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، أن هدفه الوحيد هو إقامة سودان ديمقراطي ينعم بالسلام، مجددًا الاستعداد لتقديم أي تضحيات من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقال قائد قوات الدعم السريع الشهير بـ"حميدتي"، في كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان، إنه "بعد تسعة أشهر من الحرب بين قواته والجيش السوداني، يجدّد تمسكه بالحكم المدني، وبناء وتأسيس سودان على أسس عادلة؛ لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي والحرية والوحدة الوطنية".
وأكد حميدتي أن المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع ينبغي ألا تدور حول أجندة أي مجموعة بعينها، وأن ترتكز على تحقيق مستقبل السودان، وأن تؤدي إلى حل شامل يضم جميع السودانيين.
ودعا القوى المدنية الديمقراطية الحقيقية وقادتها، الذين أثبتوا أنهم مع إنهاء الحرب وبناء الدولة الجديدة القائمة على أنقاض الحقبة الاستعمارية الوطنية القديمة، أن يتخذوا خطوات جدية من أجل الانخراط في حوار يُنهي الحرب، ويقود إلى تشكيل حكومة تُلبّي طموحات الشعب السوداني.
وأضاف أن الطريق "سيكون هذه المرة معبداً لبناء دولة سودانية جديدة خالية من هيمنة النخب ومخططاتهم ومكايدهم المعروفة لإفشال كل خطوة نحو التحول إلى نظام سياسي ودستوري جديد في السودان".
وجدّد حميدتي تأكيداته، بأن قوات الدعم السريع لا ترغب في أن تكون البديل للجيش السوداني، مشددًا على ضرورة تأسيس جيش جديد مهني وقومي، لا يتدخل في السياسة، ويخضع منذ اليوم الأول لتأسيسه للسيطرة والرقابة المدنية.
وأضاف أن "السودان ملك للسودانيين، ولا يوجد مواطنون درجة أولى وآخرون درجة ثانية، لذلك فإن تصرّف بعضهم كأنهم يملكون السودان لن يحقق السلام والاستقرار لبلادنا".
ودخلت الحرب بين الجيش والدعم السريع شهرها التاسع، وسط توسع قوات الدعم السريع في بسط سيطرتها على ولايات السودان، فيما برزت دعوات من قوات الجيش للمدنيين بحمل السلاح؛ ما يهدّد بدخول البلاد في حرب أهلية.