وزير الخارجية السعودي: قرار مجلس الأمن بشأن غزة لم يطبق بالكامل

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن دخول المساعدات إلى غزة لم يطبق بالكامل، مطالباً المجتمع الدولي بوقف القتل والحصار وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وشدد، خلال مؤتمر صحفي من الأمم المتحدة في نيويورك، على أن الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة تتصاعد دولياً، منوهاً إلى أن المساعدات التي تدخل غزة ليست كافية، وأن الوضع في القطاع لا يُحتمل.

وفي ما يتعلق بتمديد الهدنة، بيّن بن فرحان أن هناك فرصة لتمديد الهدنة بجهود مصر وقطر، أملا أن يبنى على الهدن المؤقتة في غزة هدن أخرى، مؤكداً أن الهدنة في غزة غير كافية وما نريده وقفا لإطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية السعودي أنه يجري العمل على وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأن الرأي العام العالمي بشأن ما يحدث في غزة بدأ يتغير.

وشدد وزير الخارجية على رفض تهجير الفلسطينيين وحصارهم، وأنه يجب إيجاد حل على أراضيهم.