واشنطن تطالب إسرائيل بحماية قوافل مساعدات غزة

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن على إسرائيل منع وقوع مزيد من الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة؛ بعد أن هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة قادمة من الأردن.

ووصف ميلر أيضاً تحركات حماس لتحويل مسار المساعدات بأنها "غير مقبولة"، بحسب "رويترز".

وأعلن الأردن أن "متطرفين إسرائيليين" هاجموا فجر الأربعاء قافلتين تنقلان مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن "فشل السلطات الإسرائيلية في تأمين الحماية لهما ينسف كل ادعاءاتها".