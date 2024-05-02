واشنطن تطالب إسرائيل بحماية قوافل مساعدات غزة
قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن على إسرائيل منع وقوع مزيد من الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة؛ بعد أن هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة قادمة من الأردن.
ووصف ميلر أيضاً تحركات حماس لتحويل مسار المساعدات بأنها "غير مقبولة"، بحسب "رويترز".
وأعلن الأردن أن "متطرفين إسرائيليين" هاجموا فجر الأربعاء قافلتين تنقلان مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن "فشل السلطات الإسرائيلية في تأمين الحماية لهما ينسف كل ادعاءاتها".
وقال الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، إن "فشل السلطات الإسرائيلية في تأمين الحماية لهما ينسف كل ادعاءاتها والتزاماتها السماح بدخول المساعدات، بما في ذلك من خلال معبر إيريز".
وقال البيان إن المعتدين على القافلتين ألقوا بعض حمولتيهما في الشارع، لكنهما تابعتا مهمتهما؛ "حرصاً على إيصال المساعدات في ضوء الكارثة الإنسانية" التي تحدق بغزة.
وترسل المملكة عادة المساعدات براً عبر معبر كرم أبو سالم. ولكن الثلاثاء شهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انطلاق أول قافلة أردنية عبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه.