ميليشيا عراقية تهاجم هدفا إسرائيليا في غور الأردن بمسيّرات

أعلنت الميليشيا التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين أنها هاجمت "هدفا حيويا" في غور الأردن المحتل بطائرات مسيرة.

وقالت في بيان لها إنّه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا فجر اليوم الإثنين 2024-10-14، هدفًا حيويًّا في غور الأردن بأراضينا المحتلّة؛ بواسطة الطّيران المسيّر"، وفق تعبيرها.

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وأكدت الميليشيا العراقية المسلحة "استمرار العمليّات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة" وفق نص البيان.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت في وقت سابق أنها نفذت "عمليتين نوعيتين بطائرات مسيرة استهدفت هدفين حيويين في حيفا" وفق تعبيرها.