واشنطن تشكك في قدرتها على حماية إسرائيل حال نشوب حرب مع "حزب الله"

شككت الولايات المتحدة، الأحد، في قدرتها على على الوقوف إلى جانب إسرائيل والدفاع عنها في حال اندلعت حرب مع تنظيم "حزب الله" في لبنان، كما حدث سابقاً في أبريل/ نيسان.

ورأى جنرال أمريكي كبير أن "حزب الله أكثر قدرة من حركة حماس فيما يتعلق بالقدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه".

وقال تشارلز براون رئيس "الهيئة الأمريكية المشتركة" خلال توجهه لحضور محادثات دفاع إقليمية في بوتسوانا: "أود فقط أن أقول إنني أرى إيران أكثر ميلاً لتقديم دعم أكبر لحزب الله".

وقال إن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن إسرائيل من هجمات حزب الله قد تكون محدودة أكثر من قدرتها على المساعدة في اعتراض الهجوم الصاروخي والمسيّرات الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل/ نيسان، والذي جرى إحباطه إلى حد كبير".

وختم براون قائلاً: "من وجهة نظرنا، واستناداً إلى مكان وجود قواتنا، وقصر المدى بين لبنان وإسرائيل، فمن الصعب علينا أن نكون قادرين على دعمهم بنفس الطريقة التي فعلناها في أبريل/ نيسان".