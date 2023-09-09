رئيس الإمارات يوجّه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المغرب

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم السبت، إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجَّه بتسيير جسر جوي إلى المغرب.

وأضافت أن الجسر مخصص "لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المغرب، وتقديم مختلف أشكال الدعم".

و"تأتي المبادرة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب، ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة، وتجسيدًا لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم، خاصة في الظروف الصعبة"، بحسب الوكالة.

وضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وسط المغرب، ليل الجمعة السبت، أسفر عن 820 قتيلاً على الأقل حتى اللحظة، وتسبب بأضرار مادية بالغة.