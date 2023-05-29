فلسطينيو 48 يقيمون خيمة اعتصام بالقدس احتجاجا على استفحال الجريمة
نصبت لجنة المتابعة العليا للجمهور العربي في إسرائيل، اليوم الإثنين، خيمة اعتصام أمام مباني رئاسة الحكومة في القدس؛ احتجاجًا على تواطؤ الشرطة الإسرائيلية في مكافحة العنف والجريمة، التي تصاعدت حدتها منذ بداية العام الجاري.
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، جاء في الإعلان الرسمي، أن رسالة الاحتجاج ستكون "نريد أن نعيش"، و"نتهم الحكومة بالمسؤولية عن التصاعد الرهيب للعنف في المجتمع العربي، ويجب على الحكومة العمل على استئصال الجريمة وعصاباتها".
وافتتحت الخيمة في الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، كما أوضحت لجنة المتابعة أن الخيمة ستكون مفتوحة أمام الجمهور خلال الأيام الثلاثة المقبلة من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية السابعة مساء.
وقال رئيس لجنة المتابعة العربية، محمد بركة: "هذه مجرد خطوة واحدة في سلسلة واسعة من الإجراءات الاحتجاجية. لن نسمح للحكومة ولو للحظة واحدة بالتراخي".
وأضاف: "نحن مصممون على رفع صراخنا فوق كل منصة، وفي الأسبوع الماضي نظمنا قافلة احتجاجية شلت حركة المرور على الطرق المركزية في إسرائيل، وهذا الأسبوع سنقيم خيمة احتجاجية، وسنبدأ في تنظيم مسيرات أسبوعية، وفي غضون شهر سنقوم بتنظيم مظاهرة وطنية جماهيرية، ولن نمنح الحكومة التهاون للحظة، والمطلوب إعلان حالة حرب ضد التنظيمات الإجرامية، التي ما كانت لتتعزز لولا غض الطرف وتواطؤ الدولة معها".
يذكر أنه قُتل منذ بداية العام الجاري 80 شخصًا في المجتمع العربي، وهو رقم غير عادي مقارنة بالسنوات السابقة، وتم حل 8 قضايا فقط. وبعض القتلى دفعوا أرواحهم بسبب نزاعات سابقة، والبعض الآخر بسبب النزاعات التي نشأت في الأسرة، وبعضهم قتل في مكان إطلاق النار أو نشوب عنف ما، إثر إصابتهم برصاص طائش أو تم تحييدهم عن طريق الخطأ على أنهم "هدف" ودخلوا "الإحصائيات الحزينة".