فلسطينيو 48 يقيمون خيمة اعتصام بالقدس احتجاجا على استفحال الجريمة

وافتتحت الخيمة في الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، كما أوضحت لجنة المتابعة أن الخيمة ستكون مفتوحة أمام الجمهور خلال الأيام الثلاثة المقبلة من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية السابعة مساء.

وقال رئيس لجنة المتابعة العربية، محمد بركة: "هذه مجرد خطوة واحدة في سلسلة واسعة من الإجراءات الاحتجاجية. لن نسمح للحكومة ولو للحظة واحدة بالتراخي".