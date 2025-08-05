احتجاجات تغلق شوارع تل أبيب رفضاً لاحتلال غزة (فيديو)

شهدت تل أبيب، مساء الثلاثاء، احتجاجات وإغلاقاً للطرق من قبل ذوي الرهائن وإسرائيليين آخرين، بعد أن قالت تقارير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لتوجيه الجيش لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الشرطة أعادت فتح شارع أيالون الجنوبي في تل أبيب أمام حركة المرور، بعد أكثر من ساعة من إغلاقه جراء احتجاجات نظمها متظاهرون طالبوا الحكومة بالإسراع في إعادة المحتجزين في غزة.

وشهدت المظاهرة، إشعال إطارات وسط الطريق، وأدت إلى شلل مروري في الشارع الحيوي، ودفعت الشرطة إلى فض الاحتجاجات بحجة عدم الحصول على تصريح قانوني، بحسب الصحيفة.

وأفادت الشرطة في بيان أن المتظاهرين "أشعلوا النيران وواجهوا عناصر الشرطة، مما عرَّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر نتيجة دخولهم إلى الطريق أثناء حركة السيارات"، مضيفة أنها ألقت القبض على أحد المحتجين للاشتباه في اعتدائه على رجال الأمن.

كما نظم مئات الإسرائيليين مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية صامتة في تل أبيب، أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، استجابة لدعوات ذوي الرهائن، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسار المحتجون من ساحة ديزنغوف إلى موقع الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، وهم يرفعون لافتات ضد استمرار الحرب.

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم وخوفهم من أن تؤدي خطط الحكومة لاجتياح غزة إلى "حكم بالإعدام" على الرهائن المحتجزين، محذّرين من تكرار مصير الطيار المفقود رون أراد.

أخبار ذات علاقة نتنياهو يميل للاحتلال الكامل.. اجتماع أمني إسرائيلي حاسم حول غزة

وطالبوا بوقف "نزعة الانتقام" لدى القيادة السياسية، والتركيز بدلاً من ذلك على إعادة الرهائن، مؤكدين أن إسرائيل بحاجة للسلام ودفن موتاها، لا لمزيد من الحرب.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه التقى مع مسؤولين أمنيين كبار لوضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية جديدة للحرب، وقالت وسائل إعلام إن نتنياهو يميل إلى السيطرة العسكرية على القطاع بالكامل.