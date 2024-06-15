الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنى عسكري لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، قصف مبنى عسكري لـ"حزب الله" جنوب لبنان، لافتا إلى أنه رصد إطلاق صاروخين تجاه مناطقه الشمالية.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس، إن "الطائرات المقاتلة هاجمت الليلة الماضية في منطقة كفركلا (قضاء مرجعيون) جنوب لبنان، مبنى عسكريا تابعا لتنظيم حزب الله".

وزعم أن المبنى "ملاصق للمنطقة التي انطلقت منها صواريخ باتجاه بلدة المطلة (شمال إسرائيل) الليلة الماضية".

وأضاف أنه رصد أيضا صاروخين أطلقا صباح اليوم من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة ميرون في الجليل الأعلى شمال إسرائيل، دون إصابات.

وتصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، مؤخرا، عقب مقتل القيادي البارز بالحزب طالب سامي عبد الله، بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان، الثلاثاء.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.