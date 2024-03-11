غزة.. تقارير عن استهداف الرجل الثاني في "كتائب القسام" مروان عيسى

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان القيادي الكبير في حركة حماس مروان عيسى، قد قُتل في غارة جوية على غزة هذا الأسبوع، بحسب "رويترز".

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي على الفور صحة التقرير الذي ذكر أن موقعا في منطقة النصيرات بوسط غزة تعرض للقصف قبل يومين بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن عيسى، الذي يعتقد أنه الرجل الثاني في قيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، كان هناك.