"الرئاسة الروحية للدروز" تطالب قوات دمشق بالانسحاب من السويداء

طالبت الرئاسة الروحية لطائفة "الموحدون الدروز"، اليوم الأحد، بسحب جميع القوات التابعة لحكومة دمشق من مناطق السويداء كافة، وفق بيان لها.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية السورية سحب القوات الحكومية كافة من السويداء، وتوقف إطلاق النار.

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لكن "الرئاسة الروحية للدروز" عاودت التأكيد اليوم على ضرورة وقف فوري للهجمات العسكرية كافة، وسحب القوات الحكومية، من جيش وأجهزة أمنية وميليشيات، من جميع مناطق السويداء.

وطالبت في بيانها بتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، لضمان تواصل الأهالي للتمهيد للتبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين، وضمان نجاح العملية بضمانة الدول الراعية لبنود الاتفاق.

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وشددت على ضرورة تحلي أبناء السويداء بأقصى درجات المسؤولية والتعاون لإنجاح التهدئة، لافتة إلى ضرورة تنفيذ بند تبادل المخطوفين وإعادتهم إلى السويداء، مع مساء اليوم الأحد.