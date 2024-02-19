تضرر سفينة بعد هجوم حوثي صاروخي قبالة ميناء المخا اليمني

أفاد مصدر عسكري، اليوم الإثنين، بأن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين، تجاه سفينة كانت تبحر في مضيق باب المندب، قبالة ميناء المخا اليمني.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن الصاروخ الأول أطلق من "جبال حيفان" جنوب محافظة تعز، أما الثاني وكان بفارق 20 دقيقة فأطلق من منطقة "المغرس" التابعة لمديرية "التحيتا" شرق محافظة الحديدة.

وأضاف المصدر أن الصاروخ الأول تم اعتراضه من قبل البوارج الحربية الأمريكية البريطانية في البحر الأحمر، أما الصاروخ الثاني فقد أصاب السفينة المذكورة محدثاً بها بعض الأضرار.

وكانت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، قد ذكرت في وقت سابق، أن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتديرها لبنان، أصيبت بعدة أضرار بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

وقالت الشركة، في مذكرة، إن السفينة كانت متجهة شمالاً في رحلة إلى فارنا ببلغاريا‭ ‬عندما وقع الهجوم، وأبطأت السفينة المحملة سرعتها جزئيًا لفترة وجيزة من 10-6 عقد بحرية.

وبحسب المذكرة، انحرفت السفينة عن مسارها، واتصلت ببحرية جيبوتي، قبل أن تعود إلى مسارها وسرعتها السابقة.

بدورها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة المخا اليمنية.

وأوضحت أن انفجاراً قرب السفينة نجم عنه أضرار، مؤكدة في مذكرة أيضاً أن جميع أفراد الطاقم بخير.