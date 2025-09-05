اليمن.. ضبط شحنة مخدرات "ضخمة" في البحر الأحمر

تمكنت قوات المقاومة الوطنية البحرية في اليمن، من ضبط شحنة مخدرات ضخمة، كانت على متن قارب خشبي، خلال مروره في عرض البحر الأحمر.

وبلغ إجمالي الكمية المضبوطة، نحو 432 كيلو غرامًا من مادة الشبو المخدر، كانت موزعة على 31 طردًا، وفق ما جاء في بيان للإعلام العسكري بالمقاومة الوطنية.

وقال البيان، إن "دورية تابعة للقوة البحرية، اعترضت قاربًا مشبوهًا، أثناء إبحاره قرب الممر الملاحي الدولي، في البحر الأحمر، وقد عُثر فيه على 31 طردًا، يصل إجمالي وزنهم إلى 432 كيلوغرامًا، من مادة الشبو المخدر".

وأشار إلى أن "القارب المضبوط جرى قطره إلى موقع آمن، بينما تم التحفظ على المواد المخدرة، والتحريز عليها، وذلك تمهيدًا لإتلافها".

وأكد البيان "إحالة المهربين المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة، للتحقيق معهم ومعرفة الجهة التابعين لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المناطة في مثل هكذا عمليات".

وشدد على أن "المخدرات، كانت ولا تزال، جزءًا رئيسًا في منظومة الدعم الإيراني لأدواتها في المنطقة، التي تقوم بتسويقها داخليًا لتفكيك النسيج الاجتماعي أو إعادة تهريبها إلى دول الجوار".

وكانت السلطات الأمنية في محافظة المهرة شرقي البلاد، قد أعلنت في وقت سابق، إجهاض محاولة إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة، وتفكيك شبكة مرتبطة بالحوثيين، ينشطون ضمن شبكة إقليمية منظمة.

ويُشار إلى النيابة الجزائية، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أتلفت الخميس، كمية كبيرة من مادة الكوكايين، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، مطلع الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، عن ضبطه إيّاها، أثناء تخزينها في أحد المخازن التجارية، تمهيدًا لشحنها عن طريق البر إلى مناطق الحوثيين، وبلغ إجمالي الكمية حوالي 657 كيلو غرامًا.