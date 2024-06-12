ليبيا.. سجن سوريين 8 سنوات بعد احتجاز 3 مصريين وطلب فدية

أصدرت محكمة ليبية، حكمًا يقضي بسجن متهمَين سوريين ثماني سنوات، بعد تعمدهما حجز حرية ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية، وطلب فدية لقاء الإفراج عنهم.

وقال مكتب النائب العام في ليبيا، إن "وافدين سوريين تعمَّدا حجز حرية ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من حمَلة الجنسية المصرية؛ لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم".

وأضاف أن "محكمة استئناف طرابلس قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين؛ فأنزلت بالمحكوم عليهما عقوبة السجن مدة ثماني سنوات، وقضت برد المنافع التي حُصِّلت من الجريمة".