ليبيا.. سجن سوريين 8 سنوات بعد احتجاز 3 مصريين وطلب فدية
أصدرت محكمة ليبية، حكمًا يقضي بسجن متهمَين سوريين ثماني سنوات، بعد تعمدهما حجز حرية ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية، وطلب فدية لقاء الإفراج عنهم.
وقال مكتب النائب العام في ليبيا، إن "وافدين سوريين تعمَّدا حجز حرية ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من حمَلة الجنسية المصرية؛ لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم".
وأضاف أن "محكمة استئناف طرابلس قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين؛ فأنزلت بالمحكوم عليهما عقوبة السجن مدة ثماني سنوات، وقضت برد المنافع التي حُصِّلت من الجريمة".
وتعاني ليبيا منذ سنوات، من كثافة الهجرة غير الشرعية إليها، باعتبارها نقطة انطلاق إلى القارة الأوروبية، عبر البحر الأبيض المتوسط.
وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة واختفاء في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014؛ ما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم.
وحثت إيطاليا تونس وليبيا على بذل المزيد من الجهود لمنع المهاجرين المحتملين من النزول إلى البحر.
كما فرضت قيودًا صارمة على عمليات سفن الإنقاذ، قائلة إنها تشجع الناس على التوجّه إلى أوروبا، وهو ما تنفيه المنظمات الخيرية.