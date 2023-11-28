أحدهم حاول الفرار.. الكشف عن روايات رهائن إسرائيليين أفرج عنهم

وقالت ميراف مور رافيف، ابنة عم موندر: "كانوا يأكلون، ولكن ليس بانتظام وليس طوال الوقت"، مبينة أن موندر ووالدتها روث (78 عامًا) خسرتا ما بين 13 و17 كيلوغرامًا".

وأضافوا أنهم كانوا ينامون على صفوف من ثلاثة كراسي مربوطة ببعضها البعض، مثل المقاعد في غرفة الانتظار، وكان عليهم أن يطرقوا الباب لجذب انتباه آسريهم عندما يحتاجون إلى استخدام الحمام، لافتين إلى أن الانتظار كان يستمر في بعض الأحيان لبضع ساعات.

ورغم ما مروا به، فيبدو أن معظم الرهائن العائدين في حالة بدنية مستقرة، بحسب الصحيفة.

من جانبه قال إيال نوري، ابن شقيق أدينا موشيه (72 عامًا)، التي تم إطلاق سراحها يوم الجمعة، إن عمته "اضطرت إلى التكيف مع ضوء الشمس لأنها كانت في ظلام دامس لأسابيع".

أحد الرهائن تمكن من الفرار

كما وتشير شهادات عائلات المفرج عنهم إلى أن الرهائن كانوا معزولين عن العالم الخارجي، ولم يعرف البعض مصير أحبائهم الذين أخذوا منهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرهينة الإسرائيلية والذي يحمل الجنسية الروسية روني كريفوي، الذي تم إطلاق سراحه يوم الأحد، تمكن في وقت ما من الفرار من خاطفيه وسط غارة جوية وقتال عنيف تسبب بانهيار المبنى الذي كان يتواجد فيه، واختبأ بمفرده لبضعة أيام؛ لكن في النهاية، عثر عليه سكان غزة وأعادوه إلى حماس، بحسب عمته إيلينا.

وأشار أيضًا إلى الطفل، أوهاد- 9 سنوات، الذي أمضى عيد ميلاده في الأسر، واحتفظ بمذكراته أثناء احتجازه لكنه تركها في غزة؛ لأن والدته خشيت أن يعرضه وجودها للخطر.

وبينما تم إطلاق سراح ما يقرب من 70 رهينة حتى الآن، يعتقد أن أكثر من 150 لا يزالون في الأسر. وتقول عائلات المفرج عنهم، إنها لن ترتاح حتى يعود الآخرون إلى ديارهم.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية