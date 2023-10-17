إسرائيل تهدد لبنان برد "مزلزل" على أي تدخل من حزب الله
وجَّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الدولة اللبنانية، مؤكدًا "أننا نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأ، فسنرد بقوة كبيرة جدًّا".
وتابع بتصريح عبر منصة "إكس"، "يجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل حماس في غزة".
وكشف الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، عن إحباط محاولة تسلل عبر الحدود اللبنانية حاولت تنفيذها خلية مسلحة من داخل لبنان.
وقال أدرعي عبر منصة "إكس"، إنه تم تصفية أربعة مخربين بعد رصد محاولة التسلل "من قبل استطلاعات جيش الدفاع وهي تقترب من السياج الأمني على الحدود اللبنانية وتقوم بزرع عبوة ناسفة".