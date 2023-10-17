إسرائيل تهدد لبنان برد "مزلزل" على أي تدخل من حزب الله

وجَّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الدولة اللبنانية، مؤكدًا "أننا نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأ، فسنرد بقوة كبيرة جدًّا".

وتابع بتصريح عبر منصة "إكس"، "يجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل حماس في غزة".