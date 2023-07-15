الجيش الإسرائيلي يستهدف نائباً لبنانياً وصحفيين في مزارع شبعا

استهدف الجيش اللبناني، اليوم السبت، بقنابل الغاز المسيل للدموع، جولة نظمهما النائب في البرلمان اللبناني، عن كتلة التنمية والتحرير، قاسم هلشم، برفقة مجموعة من الصحفيين، في مزارع شبعا.

وقال مراسل قناة الجديد في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز وقنابل باتجاه مجموعة من الصحفيين يرافقهم النائب قاسم هاشم".