إسرائيل تنتزع من طفلة في غزة أسرتها وأطرافها (فيديو)

فقدت طفلة غزية لم تتجاوز عامها الثاني جميع أفراد أسرتها وأجزاء من جسدها، في قصف إسرائيلي استهدف منزلها بمدينة دير البلح وسط القطاع.

نادت الطفلة الفلسطينية حور أبو نصير على أمها وسط نحيب شديد، بحروفها التي لم تكتمل بعد، وقد بترت أطراف من جسدها الصغير في قصف إسرائيلي.

فقدت الطفلة جميع أفراد عائلتها الخمسة، وجزءا من يدها اليسرى وأصبعين من اليُمنى، وأصيبت في القدمين والرأس. دفعت الصغيرة ثمن الحرب الإسرائيلية التي تدخل شهرها الخامس على التوالي.

وقالت فاطمة أبو نصير، خالة الطفلة، إن "حور فقدت أسرتها وأجزاء من جسدها في منزلهم". وأضافت لوكالة الأناضول، أن "الطفلة باتت بكل أوجاعها وحيدة ويتيمة".