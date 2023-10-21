تقرير: ازدواجية المعايير الغربية تجاه حرب غزة تحت المجهر
تطرق موقع "ذا كونفرزيشن"، في تقرير له، اليوم الجمعة، إلى ملف ازدواجية المعايير الغربية وظهورها مجددا في أجواء الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحديدا في قطاع غزة.
وقال التقرير إنه في الأيام التي تلت إطلاق حركة حماس عمليتها ضد إسرائيل، في السابع من الشهر الحالي، سارعت الحكومات الأوروبية وحكومات أمريكا الشمالية، باستثناء عدد قليل منها، إلى تقديم رسالة موحدة وراسخة من الدعم لتل أبيب.
وتحتوي الرسالة، وفق الموقع، "على 4 عناصر متداخلة على الأقل، وهي: أن إسرائيل ضحية هجوم إرهابي لم تقم هي بعمل استفزازي أدى إليه، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأن الغرب يقف بالكامل مع إسرائيل ضد العنف البربري للفلسطينيين، وأن حماس هي التي بدأت بالأعمال العدائية وأجبرت إسرائيل على استخدام القوة، بينما تختبئ وراء المدنيين، وبالتالي فإن اللوم يقع عليها سواء جزئيا أو كليا للتسبب بقتل جميع المدنيين من الطرفين".
وتحدث الموقع عن "عمل المؤسسات السياسية والإعلامية والتعليمية في الغرب على تهميش وإسكات الفلسطينيين ومناصريهم"، معتبراً أن ذلك "مسألة غير مرتبطة بجناح اليمين أو الوسطيين، لكنه يحدث أيضاً عبر الطيف السياسي. وغالباً ما تظل السياسات اليسارية التي تدعي بأنها غير عنصرية معادية للأصوات الفلسطينية".
ويشير التقرير إلى أنه "لسنوات مضت تغلغلت الرواية المعادية للفلسطينيين في الغرب، ومفادها أن كل أنواع الدعم لفلسطين متأصل بالعنف ومدفوع بكراهية جميع اليهود. وهكذا باسم محاربة العنصرية تتم إدانة الفلسطينيين ومناصريهم، بل وحتى تجريمهم".
وبشأن ردود الأفعال على مقتل المدنيين الإسرائيليين مقابل الردود على مقتل المدنيين الفلسطينيين، أكد الموقع أن "الكثير منها يُبرز النفاق الغربي عند المقارنة مع الردود الغربية على حرب روسيا في أوكرانيا".
وبهذا الصدد، ذكر الموقع أن "هناك حاجة للنظر إلى الكيفية التي استجابت بها الحكومات الغربية إلى مقتل المدنيين الإسرائيليين مقابل مقتل المدنيين الفلسطينيين، إذ تحركت المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالكامل لتوفير الدعم لدولة إسرائيل وللضحايا الإسرائيليين".
وأضاف: "الشيء ذاته غائب تماماً بالنسبة للفلسطينيين. فما من إجلاء للفلسطينيين، وما من حاملات طائرات أرسلت لتوفير الدعم العسكري لهم، والخطاب السياسي والثقافي السائد لا يضفي على حياة الفلسطينيين صفة الإنسانية ولا يحزن لموت الفلسطينيين، وتم منع المساعدات الإنسانية واستخدامها كورقة مساومة، كما أن الدعم الاقتصادي غير منتظر والمؤسسات لا ترسل رسائل دعم للفلسطينيين".
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن "المؤسسات الغربية تكرر بشكل متزايد التطرق لنقطة حديث ضعيفة، وهي أن الإرهاب هو سبب جميع أعمال العنف. ونقطة الحديث هذه تستخدم لمنح إسرائيل الضوء الأخضر لإطلاق العنان للعنف الإسرائيلي غير المقيد ضد الفلسطينيين، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".