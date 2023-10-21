تقرير: ازدواجية المعايير الغربية تجاه حرب غزة تحت المجهر

تطرق موقع "ذا كونفرزيشن"، في تقرير له، اليوم الجمعة، إلى ملف ازدواجية المعايير الغربية وظهورها مجددا في أجواء الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحديدا في قطاع غزة.

وقال التقرير إنه في الأيام التي تلت إطلاق حركة حماس عمليتها ضد إسرائيل، في السابع من الشهر الحالي، سارعت الحكومات الأوروبية وحكومات أمريكا الشمالية، باستثناء عدد قليل منها، إلى تقديم رسالة موحدة وراسخة من الدعم لتل أبيب.

وتحتوي الرسالة، وفق الموقع، "على 4 عناصر متداخلة على الأقل، وهي: أن إسرائيل ضحية هجوم إرهابي لم تقم هي بعمل استفزازي أدى إليه، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأن الغرب يقف بالكامل مع إسرائيل ضد العنف البربري للفلسطينيين، وأن حماس هي التي بدأت بالأعمال العدائية وأجبرت إسرائيل على استخدام القوة، بينما تختبئ وراء المدنيين، وبالتالي فإن اللوم يقع عليها سواء جزئيا أو كليا للتسبب بقتل جميع المدنيين من الطرفين".