إسبانيا: أسطول غزة لا يشكل تهديداً لإسرائيل

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، إن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة تحت حماية سفينة عسكرية إسبانية لا يشكل أي تهديد لأحد، بما في ذلك إسرائيل.

وذكر في مقابلة أن إسبانيا قبلت طلب بلجيكا مساعدة المواطنين البلجيكيين على متن الأسطول عند الحاجة، وأنها تجري محادثات مع أيرلندا حول الموضوع نفسه.

وأردف قائلا: "مهمة (السفينة) واضحة جدا، يتعرض الأسطول للعديد من الحوادث، وهذه السفينة موجودة لمساعدة الإسبان، والبلجيكيين الآن أيضا، ونتحدث مع زملاء أوروبيين آخرين للاستفسار عما إذا كان بإمكاننا القيام بالشيء نفسه".

وأضاف أن مهمة الأسطول واضحة أيضا، و"نحن نتحدث عن أسطول إنساني سلمي لا يشكل تهديدا لأحد، ولا لإسرائيل".

ومضى قائلا إن الهدف الوحيد للأسطول هو "تمكين سكان غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية".

وأوضح: "لا أرى سببا لأن يعترضهم أحد أو يرغب في إيذائهم".