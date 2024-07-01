"لوفتهانزا" الألمانية تعلق الرحلات الليلية إلى لبنان

أعلن متحدث باسم شركة لوفتهانزا، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الليلية من بيروت وإليها من 29 يونيو/ حزيران حتى 31 يوليو/ تموز؛ بسبب "التطورات الحالية" في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث: "ستستمر الرحلات النهارية من بيروت وإليها دون تغيير"، بحسب "رويترز".