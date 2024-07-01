"لوفتهانزا" الألمانية تعلق الرحلات الليلية إلى لبنان
أعلن متحدث باسم شركة لوفتهانزا، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الليلية من بيروت وإليها من 29 يونيو/ حزيران حتى 31 يوليو/ تموز؛ بسبب "التطورات الحالية" في الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث: "ستستمر الرحلات النهارية من بيروت وإليها دون تغيير"، بحسب "رويترز".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال إنّ تل أبيب "لا تريد حرباً" في لبنان، لكنها يمكن أن تعيده إلى "العصر الحجري" في حال اندلعت حرب.
وتصاعدت حدة الاشتباكات في الأيام الماضية، وسط مخاوف دولية من اندلاع حرب شاملة.