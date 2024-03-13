صحيفة: غارة القنيطرة استهدفت مشروعاً عسكرياً لحزب الله والجيش السوري

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل هاجمت موقعين بمدينة القنيطرة السورية، عقب حصولها على معلومات استخبارية، تفيد بأن الجيش السوري، سمح لميليشيا حزب الله باستخدام الموقعين، بغرض فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من الجولان.

وجاء في تقريرللصحيفة، أن "غالبية الهجمات التي استهدفت شحنات أسلحة في سوريا كانت في طريقها إلى حزب الله نُسِبت للجيش الإسرائيلي من جهات أخرى، إلا أنه لم يعلن مسؤوليته عنها بشكل رسمي، فيما جاء إعلانه عن مسؤوليته عن الغارة على القنيطرة، الثلاثاء، ليعد إعلانًا استثنائيًا".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قد كتب عبر حسابه على منصة "إكس" أن "الهجوم استهدف مواقع بنى تحتية عسكرية للجيش السوري تستخدمها عناصر من حزب الله".

وأشار إلى أن "الموقعين وضعا تحت تصرف ميليشيا حزب الله وأن الغارة نُفذت بعد عمليات جمع معلومات استخبارية أدت إلى تجريم الموقعين العسكريين".

وحمَّل الناطق العسكري الإسرائيلي الحكومة السورية المسؤولة عما يدور داخل الأراضي السورية، وتعهد بعدم السماح لمحاولات من شأنها أن تؤدي إلى "تموضع حزب الله على تلك الجبهة".