بعد استهداف أبو عبيدة.. زامير يتوعد قادة حماس خارج غزة

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأحد أنه سيتم استهداف قادة حماس في الخارج، وذلك في أعقاب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي مقتل أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في غزة.

وقال زامير في بيان، "استهدفنا أمس أحد كبار قادة حماس، أبو عبيدة ... لم تنتهِ عملياتنا بعد، فمعظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج، وسنصل إليهم أيضًا".

وتأتي تصريحات زامير بعد أن أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق اليوم مقتل المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس في غزة "أبو عبيدة".

وقال كاتس عبر حسابه على منصة "إكس": "تمت تصفية المتحدث باسم إرهاب حماس في غزة، أبو عبيدة" وفق تعبيره. ولم يصدر رد فوري من حماس أو كتائب القسام حول مصيره بعد.

واستهدفت غارات جوية منزلًا يُعتقد أنه يقطنه أبو عبيدة، المعروف أيضًا باسم حذيفة سمير عبد الله كحلوت، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، وسط قطاع غزة، وسط تضارب الأنباء عن مصيره.