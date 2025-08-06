بينهم 14 صيادًا.. إسرائيل تنفذ حملات اعتقال في الضفة وغزة

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل نفذت حملات اعتقال بحق فلسطينيين في كل من الضفة الغربية وغزة، طالت 14 صيادًا على شواطئ القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت، اليوم الأربعاء، 14 صيادًا خلال عملهم على شاطئ البحر وسط قطاع غزة.

وعلى الصعيد نفسه، قالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، 30 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بما فيها القدس.

وأفادت مؤسسات الأسرى بأن من بين المعتقلين صحفية، وسيدتين، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وتركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في مدينة دورا بمحافظة الخليل، في حين توزعت بقيتها على محافظات نابلس، بيت لحم، رام الله، طولكرم، وسلفيت.

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وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائن، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني، والتخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأوضحت أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب المستمرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ أكثر من 18,500 حالة، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، التي تُقدّر بالآلاف، وأنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقاله، ومن تم الإفراج عنه لاحقاً.