السودان.. تجدد المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان

تجددت صباح الثلاثاء، المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منطقة "السوق الشعبي" شمال مدينة أمدرمان، بالتزامن مع قصف جوي مكثف، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في المنطقة الواقعة شمال وغرب "السوق الشعبي"، وهو ما يظهر محاولة تقدم الجيش جنوبا نحو مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وأكد الشهود سماع أصوات الأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي، كما رأوا تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع، متبوعة بغارات جوية وانفجارات عنيفة.

وقال مصدر عسكري لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش يعتمد استراتيجية جديدة تقوم على الانتشار والقتال متعدد الجبهات مع البقاء في المناطق التي يسيطر عليها، إذ كان في السابق ينسحب منها ليأتي الدعم السريع ويسيطر عليها مجددا".

وأشار إلى "فعالية هذه الخطة، حيث تمكن الجيش خلال أسبوعين من بسط سيطرته على مناطق جديدة في جنوب وشمال مدينة أمدرمان".