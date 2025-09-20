logo
العالم العربي

128 شاحنة مساعدات إماراتية تدخل إلى غزة خلال الأسبوعين الماضيين

شاحنة مساعدات إماراتية تدخل إلى غزة من معبر رفحالمصدر: وام
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت دولة   الإمارات العربية المتحدة دخول 128 شاحنة مساعدات ضمن عملية "الفارس الشهم 3” الإنساني إلى غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن الشاحنات التي كانت على هيئة 8 قوافل حملت على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية التي شملت المواد الغذائية، ومواد الإيواء.

 وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري منذ فتح المعابر أكثر من 12,000 طن من المساعدات المتنوعة.

وبينت أن فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش في مصر يُشرف على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة.

مساعدات إماراتية تدخل إلى غزة عبر معبر رفح

وتضاعف دولة الإمارات بحسب "وام" جهودها منذ فتح المعابر في السابع والعشرين من يوليو الماضي، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع مما أسهم، بشكل كبير، في تخفيف الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

مساعدات إماراتية تدخل إلى غزة عبر معبر رفح

وأكدت دولة الإمارات "التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة" وفق بيان "وام".

