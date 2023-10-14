حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلًا للقصف، منذ يوم الأحد الماضي، غداة بدء حركة حماس هجومًا غير مسبوق ضد إسرائيل التي ترد بقصف عنيف على قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، عصر أمس الجمعة، أطراف بلدات حدودية بعد محاولة تسلل من لبنان، قال مصدر أمني إن "مجموعة فلسطينية" قامت بها.

وردت ميليشيات حزب الله على القصف بمهاجمة 3 مواقع إسرائيلية "بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

واليوم السبت، حصلت محاولة تسلل ثانية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد "مجموعة كوماندوز إرهابية كانت تحاول دخول الأراضي الإسرائيلية من لبنان" قبل أن تستهدفها مسيّرة وتقتل "العديد" منها.

واكتفت ميليشيات حزب الله، حتى اللحظة بتدخل محدود في الحرب، لكن يرى محللون أنها قد تُضطر إلى فتح جبهة جديدة في حال شنت إسرائيل هجومًا بريًا على غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم السبت: "سنرد على كل ضربة تأتي من لبنان بضربة".

ومنذ بدء هجوم حماس، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قُتل 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، وتجاوز عدد الجرحى 3200 جريح.

أما في قطاع غزة، فقد قُتل 2215 شخصًا، بينهم 724 طفلًا على الأقل، وإصابة نحو 8714 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.