الجهاد الإسلامي تكشف عن صواريخ ومسيرات جديدة خلال عرض عسكري
كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، عن أسلحة جديدة تم عرضها خلال مسير عسكري نظمته في جنوب مدينة غزة بمناسبة الذكرى الـ36 لانطلاقة حركة الجهاد.
وبدأ العرض بالسلام الوطني الفلسطيني، ورفع العلم مرورا أمام منصة قيادة الجهاد وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية في غزة.
وكُشف خلال العرض عن صواريخ جديدة ومعدات وذخائر دخلت الخدمة بعد معركة "ثأر الأحرار"، والتي استشهد فيها عدد كبير من قادة السرايا.
كما أظهر العرض العسكري طائرات مسيرة مختلفة، منها المُسَيَّرة "سحاب" التي تدخل الخدمة لأول مرة، إلى جانب ظهور شاحنات عسكرية، وراجمات صاروخية تحمل طرازات مختلفة.
وتهدف سرايا القدس من العرض العسكري إلى إظهار قوتها، بعد استهداف إسرائيل عددًا من قادتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.