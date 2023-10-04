الجهاد الإسلامي تكشف عن صواريخ ومسيرات جديدة خلال عرض عسكري

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، عن أسلحة جديدة تم عرضها خلال مسير عسكري نظمته في جنوب مدينة غزة بمناسبة الذكرى الـ36 لانطلاقة حركة الجهاد.

وبدأ العرض بالسلام الوطني الفلسطيني، ورفع العلم مرورا أمام منصة قيادة الجهاد وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية في غزة.