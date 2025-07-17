ولي عهد السعودية يشيد بإجراءات الشرع لاحتواء أحداث السويداء

رحب ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بالإجراءات التي اتخذها الرئيس السوري أحمد الشرع، لاحتواء الأحداث الأخيرة، في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت "واس"، أن الأمير محمد بن سلمان نوه خلال اتصال تلقاه من الشرع، بـ"الجهود التي يبذلها الشرع لاستمرار سوريا في مسارها الصحيح الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز وحدتها الوطنية وتكاتف جميع أطياف الشعب السوري وتلاحمه وعدم السماح لأي بوادر فتنة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره".

كما شدد ولي عهد السعودية بحسب الوكالة، على "أهمية مواصلة ما بدأته سوريا على المستويات كافة لتحقيق التقدم والازدهار الذي يتطلع إليه الشعب السوري"، مجددًا التأكيد على "موقف المملكة الثابت في مساندة سوريا والوقوف إلى جانبها ورفض أي عمل يمس السلم الأهلي والاجتماعي جملة وتفصيلًا".

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وجدد ولي عهد السعودية "موقف المملكة المُعلن في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية"، وأكد أيضًا "ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة السورية في مواجهة هذه التحديات ومنع أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي السوري تحت أي مبرر".

من جانبه، أعرب الشرع عن "شكره للمملكة لمواقفها الداعمة لمساندة سوريا، وتقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد السعودي من جهود ومساعٍ لدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة"، وفق الوكالة.

وسحبت السلطات السورية ليل الأربعاء الخميس قواتها من محافظة السويداء، بعد اشتباكات دامية اندلعت الأحد وأوقعت أكثر من 500 قتيل، في وقت أكد فيه الشرع أنه يريد تجنّب "حرب واسعة" مع إسرائيل التي هدّدت بتصعيد غاراتها.