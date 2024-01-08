الأردن يعلن عبور مساعدات من أراضيه إلى غزة
قالت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، إن برنامج الغذاء العالمي، سيّر عبر أراضيها قافلة مساعدات إلى قطاع غزة.
وذكرت مديرية الأمن العام في بيان، أن قافلة تتكون من 26 شاحنة تابعة للبرنامج العالمي عبرت من الأراضي الأردنية من معبر الشيخ حسين باتجاه معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.
وأوضح البيان، أن الشاحنات تحمل مساعدات إغاثية، ومواد غذائية من المعلبات والأرز، إضافة للألبسة.
كانت الحكومة الأردنية قالت أخيرًا، إن المملكة نجحت في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين.
ويواجه السكان في غزة، أزمة إنسانية شديدة، في ظل عدم كفاية المساعدات التي تدخل إلى القطاع، وسط اتهامات للقوات الإسرائيلية بفرض عراقيل أمام الشاحنات التي تدخل من معبر رفح مع مصر.
ويرزح القطاع منذ 94 يومًا تحت وطأة حرب مدمرة، خلّفت أكثر من 80 ألف قتيل وجريح، إضافة لدمار هائل.