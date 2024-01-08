الأردن يعلن عبور مساعدات من أراضيه إلى غزة

قالت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، إن برنامج الغذاء العالمي، سيّر عبر أراضيها قافلة مساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت مديرية الأمن العام في بيان، أن قافلة تتكون من 26 شاحنة تابعة للبرنامج العالمي عبرت من الأراضي الأردنية من معبر الشيخ حسين باتجاه معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.

وأوضح البيان، أن الشاحنات تحمل مساعدات إغاثية، ومواد غذائية من المعلبات والأرز، إضافة للألبسة.