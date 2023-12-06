"القصف قذفها إلى منزل مجاور".. تفاصيل مؤلمة عن رضيعة من غزة

"قذفها الانفجار مع سريرها إلى أحد بيوت الجيران"، بهذه الكلمات يكشف محمد أبو مصبح تفاصيل مؤلمة عن رضيعة من قطاع غزة، ظلت وحيدة بعد أن قضت عائلتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في دير البلح.

أبو مصبح، وهو أحد أقارب الطفلة ليان، يقول لـ"إرم نيوز": "لا يمكن وصف المشهد الذي رأيناه، سمعنا دوي انفجار كبير، فخرجنا من البيت مسرعين.. تفاجأت بأنه منزل ابن عمي وعائلته، كان المشهد مروعّا، النيران مشتعلة في المكان وحطام المنزل يوحي بأن لا ناجين من هذا القصف".