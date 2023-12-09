حماس: استخدام أمريكا حق النقض "لا أخلاقي ولا إنساني"

قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.

ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".