خطط إسرائيلية جديدة ضد "حزب الله" لا تستبعد اقتحام الحدود اللبنانية
بدأت قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تنفيذ خطط جديدة ضد أهداف لميليشيات "حزب الله" في جنوب لبنان تقوم على تنفيذ عمليات عسكرية مزدوجة ومتزامنة عبر سلاح الجو والمدفعية والدبابات، بالتعاون مع سلاح البحرية، بحسب تقرير لموقع "واللا" الإخباري العبري، أمس.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذا التصعيد هو زيادة التأثير في هذه الساحة، دون أن يستبعد أن يقود إلى حرب كاملة، مع أن المرحلة الحالية تشهد التركيز على العمليات الدبلوماسية، على أمل إبعاد عناصر الميليشيات عن الحدود، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1071 الصادر العام 2006.
وذكر أنه في "حال فشل العمليات الدبلوماسية، سيعمل الجيش الإسرائيلي على تبديد الخطر الذي تشكله المناطق الحدودية بطرق أخرى، لا يُستثنَى منها الحرب التي قد تتضمن اقتحام الحدود".
وتقوم الخطة الجديدة التي بدأ الجيش الإسرائيلي تطبيقها على دمج العمليات المشار إليها، بالتزامن مع عمليات تقوم بها الاستخبارات الإسرائيلية لتحديد مواقع البنى التحتية للميليشيات في قلب قرى وبلدات جنوب لبنان، على أن تُوزَّع عمليات ضرب الأهداف في الجنوب بين أسلحة الطيران والمدفعية وقذائف الدبابات.
ويأتي تزامن القصف الإسرائيلي جوًا وبرًا، وفق الموقع، من أجل خلق صورة تظهر تأثيرًا كبيرًا للعمليات بتلك المنطقة، لا سيما أنها تستهدف ضرب مراكز قيادة ومخازن سلاح وحصون ميليشيات حزب الله في الجنوب اللبناني.
وتابع الموقع أنه منذ بدء الحرب، قُتل أكثر من 140 من عناصر الميليشيات اللبنانية، بخلاف عناصر لا تُصنَّف على أنها ذات صلة بالميليشيات، وقرابة 20 من النشطاء الفلسطينيين ممن دربهم "حزب الله" في السنوات الأخيرة، وانتشروا على امتداد الحدود مع إسرائيل.
وتسود تقديرات لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنه في ضوء الوضع الذي يواجهه الأمين العام لميليشيات حزب الله، حسن نصر الله، والتزامه تجاه ما تصفه بـ "محور الشر" بقيادة إيران، تدفع الأخيرة "حزب الله" لمواصلة استنزاف الجيش الإسرائيلي لحين صدور إشعار آخر.
وبحسب الموقع، فقد تحول لبنان إلى ساحة لعب بين الدول الكبرى، حيث يقف من خلف الكواليس دول مثل الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبية، لا سيما فرنسا، ناقلًا عن مصدر عسكري، لم يكشف هويته، أن التوتر العسكري "يثير قلق الدول التي كانت قد أرسلت جنودًا للعمل في لبنان ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تأمل أن يأتي الحل عبر المسارات الدبلوماسية، لكن لو فشل هذا الحل ستعمل إسرائيل عسكريًا لإبعاد تهديد ميليشيات حزب الله عن الحدود بطرق متنوعة، تشمل توسيع نطاق العمليات العسكرية، وصولًا إلى حرب كاملة في أكثر السيناريوهات تطرفًا".
وفي أعقاب استخدام "حزب الله" لمُسيَّرات هجومية وصواريخ "كورنيت" الروسية بمدى 5 كيلومترات وقذائف متنوعة، ومحاولات التسلل لإسرائيل، يقول الموقع إن "ثمة مخاوف في إسرائيل من محاولة ميليشيات حزب الله جذب الأنظار إليه عبر زيادة وتيرة الهجمات".
ولهذا السبب قررت قيادة الجبهة الشمالية دمج العمليات العسكرية وتوثيق التعاون بين سلاح الجو والقوات البرية والبحرية، بغية التحسب للسيناريو الأكثر تطرفًا، الذي يمكنه أن يشمل أيضًا اقتحام الحدود اللبنانية.