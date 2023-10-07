محمود عباس: من حقّ الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد "على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال".

وأفادت (وفا) بأن عباس ترأس اجتماعًا قياديًا طارئًا، اليوم السبت، ضم عددًا من المسؤولين المدنيين والأمنيين.

وفي وقت سابق اليوم، شنَّت حركة حماس انطلاقًا من قطاع غزة عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الإسرائيلية على الحدود، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى، فضلاً عن أسر جنود إسرائيليين.