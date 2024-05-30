تونس.. إحالة فوزي كمون مدير مكتب الغنوشي السابق للجنايات

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، خلال جلستها التي عقدت، الأربعاء، قراراً بإحالة فوزي كمون المدير السابق لمكتب رائد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" للدائرة الجنائية، ورفضت الإفراج عنه.

وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة إحالة كمون إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الإبتدائية بتونس، وفق إذاعة "موزاييك".

وكان قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي قد قرر تمديد إيقاف فوزي كمون تحفظياً لمدة 4 أشهر إضافية ثانية.

ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر منذ أشهر بطاقة إيداع بالسجن في حق فوزي كمون على خلفية شبهات تتعلق بتبييض وغسيل الأموال.