أكثر من 4 ملايين تونسي يقبعون تحت خط الفقر

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، إن عدد التونسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر تجاوز الأربعة ملايين.

وأضاف الزاهي خلال جلسة مع نواب بالبرلمان أن الوزارة وضعت خططا وبرامج للقضاء على الفقر.

وشدد على أن هذا "ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل دور كل مؤسسات الدولة".

وتعيش تونس التي يقطنها 12 مليون نسمة أزمة مالية، وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية.

وقال الزاهي إن عدد الأميين في تونس بلغ حوالي مليونين، مع تسجيل مليون أمي خلال العشر سنوات الأخيرة وحدها.