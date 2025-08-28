الكشف عن مخطط لاغتيال بافل طالباني (فيديو)

كشف جهاز أمني يديره حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بإقليم كردستان العراق، الأربعاء، عن اكتشافه مخططاً لاغتيال زعيم الحزب بافل طالباني.

وبث الحزب مقطعاً مصوراً، يظهر فيه عدة أشخاص يدلون باعترافات تزعم أنهم تلقوا أمراً بقتل بافل طالباني.

وأظهر المقطع المتهمين وهم يتحدثون عن خطط لاستئجار شقة في مبنى شاهق بالقرب من مقر زعيم حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني".

وتضمنت اللقطات قناصة يحملون كواتم صوت متمركزين بالقرب من نافذة تطل على مكتب زعيم الحزب.

ويقول المتهمون في المقطع إنهم تلقوا أوامرهم من لاهور طالباني، وهو سياسي كردي بارز وأحد أقرباء بافل طالباني وزعيم حزب "جبهة الشعب" المنافس.

وكانت القوات، التي يسيطر عليها حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، قد اعتقلت لاهور طالباني، الجمعة، بعد أن داهمت فندقاً في السليمانية في وقت متأخر من يوم الخميس، واشتبكت لمدة 4 ساعات مع مقاتلين موالين له.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 3 من قوات الكوماندوز التابعة للحزب واثنين من مقاتلي لاهور شيخ جنكي طالباني قتلوا خلال الاشتباك.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن أكثر من 160 من الموالين لطالباني اعتُقلوا معه.

وذكر مسؤولون قضائيون أن محكمة في السليمانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق لاهور بتهمة الشروع في القتل وزعزعة أمن المدينة.

وقالت مصادر مطلعة إن الاعتقال جزء من صراع أوسع نطاقاً للسيطرة على السليمانية، وهي معقل رئيسي لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني".

وكان لاهور طالباني في السابق رئيساً مشاركاً للحزب إلى أن أدى الصراع على السلطة إلى الإطاحة به في 2021.