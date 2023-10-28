لوموند: الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بشكل كبير بسبب الحرب مع حماس‎

تجاوزت تبعات حرب إسرائيل وحماس الأخيرة الأضرار في الأرواح والبنى، لتمتد إلى أضرار إقتصادية مست مختلف القطاعات بشكل كبير.

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن 80٪ من مشاريع البناء في إسرائيل توقفت، والسبب يعود لحظر140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية من دخول البلاد منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتعدّ الحال نفسها في قطاع المطاعم بالمدن الكبرى، حيث أن أغلبها مغلق بسبب نقص الموظفين، وغياب العملاء الذين يعيشون صدمة منذ هجمات حماس الإرهابية، وفق "لوموند".

بدوره، تأثر قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يعدّ مصدر فخر للاقتصاد الإسرائيلي، بشكل كبير، حيث انخفضت القوى العاملة به من المهنيين والمديرين التنفيذيين المهرة في هذه الصناعة بنسبة 10٪ إلى 15٪.

ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض الكبيرإلى تعبئة الجيش لنحو 360 ألف جندي احتياطي، أي ما يعادل 10٪ من السكان العاملين.

وتواجه الشركات الناشئة في القطاع والتي تسهم بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تحديات صعبة.

وأوضحت الصحيفة أن تعبئة العديد من موظفي التكنولوجيا الفائقة في الجيش أدى إلى انخفاض القدرات في هذا القطاع.

وتشيرالتقديرات إلى أن ما بين 20% إلى 30% من موظفي التكنولوجيا الفائقة يخدمون بنشاط في الجيش، حيث تشمل هذه التعبئة الأفراد ذوي الخبرة في مجال الاستخبارات، وقيادة الطائرات بدون طيار،وغيرها من مجالات التكنولوجيا الحيوية.