الجيش الوطني الليبي ينفي انحيازه لطرف ضد الآخر في السودان

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها خليفة حفتر، اليوم الخميس، تقديم الدعم لطرف ضد الآخر من طرفي الصراع الدائر في السودان.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيان "تنفي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية نفيا قاطعا.. تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر في السودان".

وأضاف أن القوات المسلحة الليبية "تقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، وبأننا مستعدين للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال".