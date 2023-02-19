سانا: قتلى وجرحى في عدوان إسرائيلي على أحياء سكنية وسط دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية فجر اليوم الأحد، بوقوع قتلى وجرحى إثر "عدوان إسرائيلي" استهدف أحياء سكنية في دمشق.

وأكد مصدر في شرطة دمشق وجود قتلى وجرحى إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرض له محيط العاصمة بوقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقال شهود ومصدر رسمي إن صاروخا إسرائيليا استهدف مبنى في حي كفر سوسة في وسط دمشق يقع بالقرب من مجمع أمني كبير، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى تضرر عدد من المباني المحيطة بشكل كبير.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهجوم على المبنى السكني وسط دمشق أسفر عن مقتل اكثر من 15 شخصا.