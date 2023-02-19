سانا: قتلى وجرحى في عدوان إسرائيلي على أحياء سكنية وسط دمشق
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية فجر اليوم الأحد، بوقوع قتلى وجرحى إثر "عدوان إسرائيلي" استهدف أحياء سكنية في دمشق.
وأكد مصدر في شرطة دمشق وجود قتلى وجرحى إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرض له محيط العاصمة بوقت مبكر من صباح اليوم الأحد.
وقال شهود ومصدر رسمي إن صاروخا إسرائيليا استهدف مبنى في حي كفر سوسة في وسط دمشق يقع بالقرب من مجمع أمني كبير، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى تضرر عدد من المباني المحيطة بشكل كبير.
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهجوم على المبنى السكني وسط دمشق أسفر عن مقتل اكثر من 15 شخصا.
وأضاف الشهود، إن المنطقة المستهدفة كثيفة السكان بالقرب من ميدان الأمويين في قلب العاصمة دمشق.
وفي وقت سابق قال التلفزيون الرسمي السوري، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق، مشيرا إلى سماع عدة انفجارات بسماء المنطقة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الهجوم الصاروخي استهدف عدة مواقع في العاصمة دمشق ومحيطها.
وفي الوقت ذاته، تحدث ناشطون عن ضربة جوية استهدفت مطار دمشق الدولي.
فيما تحدثت مصادر أخرى عن ضربة صاروخية تم توجيهها من مرتفعات الجولان صوب مواقع لمليشيات تابعة لإيران و"حزب الله" بمحيط دمشق.