لماذا أبقى نعيم قاسم "الغموض" على اسم الأمين العام الجديد لـ"حزب الله"؟

خرج نائب الأمين العام لميليشيا "حزب الله"، نعيم قاسم، في أول ظهور لمسؤول في الحزب منذ اغتيال زعيمه حسن نصرالله برسالة حاول من خلالها تقديم إجابات على الأسئلة التي تراكمت لدى بيئته وحلفائه وأيضا خصومه وأعدائه.

لكن أبرز ما كان ينتظره كل هؤلاء من ظهور نائب الأمين العام، وهو الإعلان عن اسم الأمين العام الجديد الذي بقي "سرا" حتى الآن.

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ذلك أن نعيم قاسم لم يعلن عن اسم أمينه العام الجديد، بل نوه إلى أن مجلس شورى الحزب يعكف على مناقشة تعيين البديل لحسن نصرالله. بالرغم من كل التسريبات والترجيحات التي تؤكد أن القرار قد اتخذ فعلا، وأن هاشم صفي الدين هو المرشح الذي اختاره الحزب ومجلس الشورى للحلول مكان نصرالله.

ويعتقد مراقبون أن الحزب سمى بالفعل أمينه العام الجديد، وهو صفي الدين، إلا أنه يفضل التريث في الإعلان عنه حتى تأمين الحماية الملائمة له في مكان بعيد عن أعين إسرائيل وجواسيسها واستخباراتها وأدواتها التقنية.

ولا يستبعد البعض أن يتم نقل الأمين العام الجديد إلى خارج لبنان، وغالبا طهران، إن لم يكن هناك أساسا.

ويعتقد مراقبون آخرون أن الإعلان عن اسم الأمين العام الجديد للحزب قد يسبق جنازة نصرالله التي لم يتم الإعلان عن توقيتها النهائي حتى الآن. لأن الأمين العام الجديد يجب أن يتحدث في المناسبة ولو عن بعد.